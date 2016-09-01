Экс-сенатор: ФБР не допрашивали подозреваемого в терактах 11 сентября

Боб Грэм, экс-председатель сенатской комиссии по разведке, заявил, что Омара аль-Баюми, подозреваемый в организации терактов 9 сентября 2001 года в США, не был допрошен в ходе проведения расследования.

Омар аль-Баюми являлся главным подозреваемым в организации террористических актов, сотрясших Соединенные Штаты 9 сентября 2001 года. Но несмотря на его задержание, как сообщает экс-сенатор, сотрудники ФБР не соизволили допросить его.

Боб Грэм предположил, что возможно допрос всё-так состоялся, но значительно позже, хотя никаких данных по этому поводу нет. Доклад США, раскрывающий причастность аль-Баюми к терактам, содержит только предположительную информацию о том, что он мог быть разведчиком.

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