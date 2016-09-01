Таинственный порошок найден в небоскребе Дональда Трампа

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Житель Читы признался в том, что жестоко зарубил десятилетнего ребенка
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Россию накрыл зерновой ураган
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Премьер прокрался в огород
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Россия и Турция договорились о выдаче разрешений по "Турецкому потоку"
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Социологи: рейтинг Петра Порошенко на Украине упал вдвое
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Гранат, Паршивлюк и Яковлев расторгли контракты со «Спартаком»
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Швейцарский суд отклонил апелляцию на недопуск россиян к Паралимпиаде
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Не бейте врача - он лечит как умеет!
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Мамиашвили принес извинения борцу Тражуковой и объяснил причину инцидента
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Мария Захарова: США ведут охоту на россиян за рубежом
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Колпино примет Гран-при городов воинской славы по ММА
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МОК дисквалифицировал троих россиян-медалистов Олимпийских игр-2008
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Кому достанется узбекское наследство
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«Зурабовщина» возвращается?
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Голкипер «Манчестер Сити» Харт проведёт остаток сезона в «Торино»
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Китайская грамота к первому сентября
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Налог пускает пузыри
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Азербайджан откажется от перераспределённых лицензий российских паралимпийцев?
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Кремль: Путин и Обама могут обсудить ситуацию в Сирии
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В Казани прошло автомобильное шоу с участием пилотов СМП РСКГ
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Автобус перевернулся в Ленинградской области
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Большой урожай кедрового ореха ожидают в Бурятии
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Второй день US Open стал для россиян неудачным
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Видео с жестоким избиением врача-рентгенолога в Подмосковье опубликовано в сети
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Семья из Озер получила официальное обвинение в убийстве приемной дочери