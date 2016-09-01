Таинственный порошок найден в небоскребе Дональда Трампа

В почтовом отсеке подвала небоскреба кандидата на пост президента США Дональда Трампа обнаружен подозрительный белый порошок.

В Трамп-тауэр объявили тревогу, но решили не проводить эвакуацию. Как сообщает агентство Associated Press, сотрудники полиции, который прибыли на место инцидента, заявили, что порошок безвреден, однако на всякий случай отправили вещество на экспертизу. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в апреле текущего года в предвыборный штаб Трампа пришло письмо с белым порошком внутри, который впоследствии оказался абсолютно безвредным.

Читайте также:

Сыну Дональда Трампа прислали подозрительное письмо с порошком внутри

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп поставили рекорд по непопулярности в США



