В США больше 50 человек заразились гепатитом А, выпив смузи с клубникой

Настоящая эпидемия разразилась в США. Причиной всему – импортированная из Египта клубника, смузи из которой вызвало более чем у полсотни посетителей кафе в пяти штатах США заболевание гепатитом А.

Министерство здравоохранения штата Виргиния смогло определить причину возникновения масштабного заражения гепатитом А. Всему виной смузи из клубники, который заболевшие употребляли в кафе. Смузи был сделан из клубники, привезенной из Египта.

Большое число заболевших вызвало смену поставщика фруктов, но тем не менее минздрав предупреждает, что количество заразившихся может возрасти из-за длительного инкубационного периода данного заболевания.

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