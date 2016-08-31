Минус 100 тыс. ежегодно: Украина оказалась на пороге демографической катастрофы

Серьезный демографический кризис подтачивает экономическую ситуацию на Украине. Каждый год численность сокращается более чем на 100 тысяч человек. А на 50-60 родившихся граждан приходится 100 умерших.

Статистика Украины фиксирует невероятные показатели убыли населения. По сравнению с началом года, численность населения сократилась на 102 тысячи 400 человек. Миллионниками остаются среди украинских городов только три: Одесса, Киев и Харьков. Донецк и Днепропетрвоск уже давно выпали из этого ряда.

Если тенденция сохранится, то к 2030 году на Украине останется только половина граждан от общего числа живущих в стране. К тому же большинство украинцев не собираются поднимать рождаемость, а собираются уехать из страны как можно скорее – 20% жителей заявили об этом желании.

Читайте также:

Беженцы с Украины рассказали, почему они никогда не вернутся обратно

СовФед: итог 25 лет независимости Украины – раскол нации и деградация экономики