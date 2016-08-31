Хиллари Клинтон и Дональд Трамп поставили рекорд по непопулярности в США

Большинство американцев, мягко говоря, не в восторге от главных претендентов на пост президента США – Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, к которым относятся отрицательно более 50% граждан страны.

Согласно статистике телеканала ABC News и газеты Washington Post, непопулярность кандидатов в американские президенты превысила все возможные пределы. Опрос показал, что 63% американцев негативно относятся к Дональду Трампу, 56% - последовательно отрицают личность Клинтон.

Что касается избирателей, который успели зарегистрироваться, их мнения распределились так: 60% недовольны Трампом, 59% невысокого мнения о Хиллари Клинтон.

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