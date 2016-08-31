Француженка-психопатка спалила замок XVIII века

На юго-западе Франции полиция разбирает обстоятельства пожара, который уничтожил замок XVIII века. Выяснилось, что древнюю крепость подожгла ее владелица. Собственно, женщина сама во всем призналась.

Огонь уничтожил замок в коммуне Кастелькюлье департамента Ло и Гаронна. Крепость была перестроена под гостиницу, но по счастливой случайности никто из постояльцев не пострадал. Проживающие в номерах гости и сообщили полиции, что поджог совершила сама хозяйка, которая сразу призналась в этом.

Поступок мадам объяснению не поддается, поскольку она страдает психическим расстройством. Женщину уже обследовали врачи и поместили ее в специализированную клинику. Сообщается, что площадь пожара достигала 700 квадратных метров и пламя полностью уничтожило старинное строение.