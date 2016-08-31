Американка убила свою дочь распятием во время сеанса экзорцизма

В США женщина убила свою дочь католическим распятием, решив, что в нее вселился дьявол. Она вставила крест в рот своей 33-летней дочери и проталкивала его в горло до тех пор, пока не хлынула кровь.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, убитая лежала на полу в позе распятого на кресте человека.Совершившую преступление женщину задержали, ей предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Ранее она уже была осуждена за торговлю наркотиками.

Это не единственный случай убийства, совершенного в США во время обряда экзорцизма.

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