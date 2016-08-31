Экс-губернатор Одесской области считает, что без России у Украины не будет нормального будущего

Депутат Верховной Рады Николай Скорик, ранее занимавший пост губернатора Одесской области, заявил, что будущее Украины невозможно без дружеских взаимоотношений с Россией.

По его мнению, чтобы Украина состоялась как успешное государство, необходимо сотрудничество с Москвой. Скорик добавил, что другие страны не представляют реальной альтернативы Российской Федерации в качестве торговых партнеров.

Ранее другой депутат Рады, Вадим Новинский, сказал, что для успешного экономического развития Украине необходимо наладить взаимоотношения со странами СНГ и Донбассом. Новинский подчеркнул, что в течение двух последних лет промышленность Украины сильно сократилось, что в результате привело к бедственному экономическому положению многих ее жителей.

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