Сайт президента Шри-Ланки был взломан школьником

Семнадцатилетний юноша, проживающий в городе Кадаганнава (Шри-Ланка), взломал официальный сайт президента страны, чтобы потребовать переноса даты экзамена. Юноша был недоволен тем фактом, что экзамен назначен на день празднования Нового года.

Сообщение, оставленное подростком на сайте, было оперативно удалено, но юный хакер на этом не успокоился. Вскоре сайт подвергся новой атаке. На этот раз взломщик требовал обратить внимание на действия премьер-министра и проблемы студентов, а также посоветовал серьезнее относиться к обеспечению безопасности сайта.

Полиция установила IP-адрес школьника и арестовала его. Подростку грозит большой штраф и тюремное заключение до трех лет.

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