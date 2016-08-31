Россиянин Миронов рассказал, как с ним обращались в Ереване

Гражданин России Сергей Миронов, которого по запросу США задержали в аэропорту Еревана, рассказал, как с ним обращались.



Россиянин признался, что на него в Армении не оказывали никакого давления. Как сообщает РИА "Новости", у Миронова осталось исключительно положительное впечатление от обращения со стороны армянских властей, который вели себя с ним как с гостем. "Все было очень прилично", - заключил гражданин РФ, отметив, что намерен воздержаться от поездок за рубеж в ближайшее время, хотя он не боится суда.

Ранее сегодня стало известно, что Миронов вылетел на родину из Армении.

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