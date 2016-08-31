В возрасте 83 лет скончался самый старый в мире попугай

В зоопарке Чикаго скончался розовый какаду по кличке Cookie (в переводе с английского означает "печенье").

Попугай, которому было 83 года, являлся одним из главных долгожителей в своем семействе, поскольку обычно эти птицы живут 60-80 лет. Как сообщает издание The Washington Times, какаду прибыл в зоопарк Чикаго из австралийского зверинца, когда ему был всего годик. Отмечается, что в последние дни жизни пернатое очень страдало и мучилось от различных заболеваний, вследствие чего попугая решили усыпить.

У престарелого какаду был диагностирован артрит, остеопороз и катаракта.

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