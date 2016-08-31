В аэропорту Франкфурта экстренно эвакуируют людей

Утром в среду, 31 августа, в аэропорту Франкфурта началась экстренная эвакуация пассажиров.

Согласно последним данным, руководство авиагавани Франкфурта получило сегодня предупреждение об угрозе взрыва. Как сообщает издание Bild, пассажиры и сотрудники аэропорта оперативно покидают здание, в котором может быть совершен теракт. На место эвакуации прибыли сотрудники полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Устанавливается личность человека, который предоставил информацию о взрывном устройстве.

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