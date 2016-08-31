Умерла легенда спортивной гимнастики Вера Чаславска

В возрасте 75 лет умерла гимнастка Вера Чаславска, семикратная олимпийская чемпионка. Причины смерти пока не называются.

Помимо олимпийских наград Чаславска также четырежды завоевывала титул чемпионки мира и множество раз выигрывала в первенствах Европы. Она известна также как наиболее титулованная чешская спортсменка из принимавших участие в Олимпиадах и обладательница наибольшего количества золотых наград в истории чешского государства.

После завершения своей спортивной карьеры Чаславска возглавляла Олимпийский комитет в Чехии, была членом МОК.

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