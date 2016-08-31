Гражданин России Сергей Миронов, который 27 августа был задержан в Ереване по запросу США, вылетел на родину.

О том, что Миронов, задержанный ранее в Армении, направился в Москву, сообщил в среду, 31 августа, его адвокат. Напомним, что 29 августа суд освободил гражданина России, вследствие чего тот получил возможность покинуть страну.

Отметим, что Сергей Миронов подозревается властями Соединенных Штатов Америки в отмывании суммы в размере 50 тысяч долларов, а также причастности к незаконной передаче военных технологий. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали его в аэропорту.

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