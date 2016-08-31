Недовольные фанаты отправили в отставку нового тренера своей футбольной команды

Николай Митов был вынужден уволиться с должности тренера футбольного клуба “Ботев”, дважды становившегося чемпионом Болгарии, вскоре после своего назначения в связи с недовольством, которое вызвала у болельщиков его кандидатура.

Фанаты вышли на поле, прервав тренировку команды, и потребовали от Митова подать в отставку спустя два часа после того, как тот был представлен в качестве тренера и приступил к своим обязанностям.

Также клуб покинул ассистент тренера, а чуть позднее владелец клуба Румен Чандаров отказался от финансирования команды.

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