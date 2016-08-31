В США у здания больницы открыли стрельбу

В среду, 31 августа, стало известно, что у здания больницы в американском городе Тусон, штат Аризона, случилось происшествие.

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу на парковке у медицинского учреждения. Как сообщает издание Arizona Daily Star, а настоящий момент здание больницы оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас нет никакой информации о пострадавших или погибших в ходе случившегося.

Полиция приступила к расследованию инцидента, устанавливается личность "аризонского стрелка", а также мотивы его поступка.

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