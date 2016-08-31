В Бразилии идет процесс по импичменту президента

В Бразилии проходит процесс по импичменту Дилмы Роуссефф, три месяца назад отстраненной от занимаемой должности в связи с обвинением в финансировании своего переизбрания из государственных средств.

В дебатах уже выступили 41 сенатор, 25 человек поддержали отставку. Против пока проголосовали четырнадцать парламентариев и еще двое воздержались от оглашения своей позиции. Для того, чтобы отправить президента в отставку, требуется 54 голоса. В случае окончательного импичмента Роуссефф на восемь лет потеряет право занимать госдолжности.

У здания сената во время дебатов собралось около полутора тысяч сторонников президента с акцией протеста. Сама Роуссефф назвала процесс попыткой государственного переворота.

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