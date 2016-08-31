Из-за наводнения в Японии утонули девять пожилых людей

Девять человек из дома престарелых утонули в результате наводнения, вызванного обрушившимися на Японию проливными дождями. Тела погибших были найдены на территории учреждения в тот момент, когда спасатели осматривали близлежащие объекты.

Есть информация, что некоторые из обитателей приюта страдали старческим слабоумием, но точные обстоятельства произошедшего пока не известны.

Стихийное бедствие обрушилось на Японию во вторник. Тайфун вызвал выход из берегов как минимум двух рек. В результате многие дома остались без электроэнергии, около 170 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища.

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