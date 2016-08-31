Дональд Трамп проведет встречу с главой Мексики

Претендент на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

Беседа состоится в среду, 31 августа. Об этом Трамп сообщил на своей страничке в Twitter, отметив, что он принял приглашение от президента Мексики и с нетерпением ожидает встречи. В пресс-службе мексиканского лидера подтвердили информацию о том, что политик направил приглашения миллиардеру и его сопернице на выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят двусторонние отношения Мексики и США.

Интересно, что Трамп ранее заявлял о своем намерении возвести стену на границе Штатов и Мексики.

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