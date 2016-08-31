Бывший вербовщик террористической группировки "Аль-Каида", запрещенной на территории России, стал сотрудником университета Джорджа Вашингтона.

Джесси Мортон вступил в должность эксперта по вопросам национальной безопасности. Как сообщает сегодня телеканал CNN, замдиректора программы по экстремизму в центре по кибер- и национальной безопасности при университете Джорджа Вашингтона Симус Хьюс уточнил, что Мортон привнесет собственное уникальное видение контртеррористической деятельности.

Отметим, что ранее вербовщик "Аль-Каиды" был известен под именем Юнус Абдулла Мухаммад, ступил на путь радикализации, однако сумел выбраться из мира террористов.

Читайте также:

"Аль-Каида" вербует американцев и европейцев для терактов

В Испании задержали террориста-вербовщика "Аль-Каиды"