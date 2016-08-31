Арестован певец Крис Браун

Американский исполнитель Крис Браун был взят под стражу после того, как полицию поступила жалоба от женщины, которая утверждала, что Браун угрожал ей пистолетом. Прибывшие на место происшествия стражи порядка провели обыск в доме Брауна и доставили артиста в участок.

Это не первый случай нападения исполнителя на женщин. В 2009 году артист напал на свою подругу Рианну, избил ее и попытался задушить. Суд вынес решение направить Брауна на общественные работы и назначил испытательный срок с обязательным прохождением курсов реабилитации для мужчин, склонных к насилию. Позднее Браун снова был задержан после того, как на вечеринке ударил женщину, которая попыталась сфотографировать его на мобильный телефон.

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