Невеста миллионера избила себя, чтобы обвинить жениха в насилии (ВИДЕО)

Необычное видео в качестве доказательства своей невиновности в избиении подруги Мэри Хант предоставил миллионер Скотт Митчелл. На кадрах видно, как девушка избивает сама себя, чтобы зафиксировать синяки.

Бурный роман модели Мэри Хант и миллионера Скотта Митчелл оказался на грани провала, когда молодой человек нашел себе другую пассию. Это факт не мог не расстроить экс-подругу, которая, решив отомстить несостоявшемуся жениху, заявила об избиении. Чтобы оправдать себя в глазах суда, миллионер смог предоставить видеозапись с камеры наблюдения, где модель сама бьет себя по голове и лицу.

В свою очередь Скотт Митчелл подал встречный иск о краже ювелирных изделий на сумму в 2 миллиона долларов. Вину девушки подтвердил её собственный отец, который, находясь в подпитии, позвонил миллионеру и рассказал, что его драгоценности хранятся у него.

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