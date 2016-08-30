Горничная стала владельцем крупнейшего банка Азербайджана

У горничной главы крупнейшего в Азербайджане банка Джахангира Гаджиева теперь есть ценные бумаги на сумму 12,5 миллиона долларов. Бумаге женщине передал сам банкир, сообщает портал haqqin.az.

Горничную зовут Вера Амирасланова, - ценные бумаги у женщины обнаружили сотрудники правоохранительных органов, которые расследовали преступную деятельность Гаджиева. Полиция стала выявлять сообщников банкира и оказалось, что горничная по факту является совладельцем Международного банка Азербайджана!

Международный банк Азербайджана - крупнейший в стране. Он состоит из 36 филиалов и 95 точек обслуживания в более чем 40 городах, имеет филиалы в других странах.