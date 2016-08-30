Меркель: Германия остается Германией, несмотря на интеграцию беженцев

Ангела Меркель пообещала свои согражданам, что несмотря на засилье огромного количества беженцев в стране, Германия останется Германия, сохранив свои культурные традиции, обычаи и ценности.

Канцлер Федеративной Республики Германии заверила своих соотечественников в том, что страна не изменится с приходом сотен тысяч мигрантов. В Германии, по мнению Ангелы Меркель, останется всё, что так любят и ценят немцы.

По-прежнему страна останется привлекательной для людей, проживающих в других странах. И эта привлекательность сохранится за счет ценностей и культурных традиций, которые останутся в стране несмотря ни на что, считает «железная леди».

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