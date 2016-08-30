СМИ: в Сирии убит пресс-секретарь ИГИЛ

Новостное агентство "Амак", подконтрольное радикальным исламистам, сообщает 30 августа о смерти пресс-секретаря экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Аднани.

По информации агентства, аль-Аднани был убит в результате авиаудара по городу Алеппо. Об аль-Аднани журналистам известно, что ему было около 37-39 лет, и он имел огромный авторитет среди полевых командиров "Исламского государства" (группировка запрещена в России и других странах).

В сообщении, распространенном через "Телеграм", ИГ подтвердило смерть аль-Аднани, но подробности его гибели не озвучило.