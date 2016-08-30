Во Флориде задержали афроамериканца с таким же именем, как у президента РФ

Полным тезкой российского президента Владимира Путина оказался задержанный во Флориде темнокожий мужчина. Афроамериканец был арестован, так как не хотел добровольно покинуть один из супермаркетов.

48-летний мужчина, который был задержан в штате Флорида, имел точно такое же имя, как и президент России. Заместитель шерифа округа Палм-Бич подтвердил этот удивительный факт, но не уточнил, было ли получено это имя при рождении или изменено в течение жизни.

Мужчине придется заплатить штраф за то, что он не хотел покидать магазин по приказу блюстителей закона, сообщает ТАСС. По словам шерифа, в имени задержанного ничего необычного, ведь немало людей имеют имя Джордж Вашингтон.

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