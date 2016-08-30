Медведчук: при урегулировании конфликта в Донбассе нужно изучить опыт Колумбии

Виктор Медведчук, представитель Украины на минских переговорах, выразил мнение, что с целью деэскалации конфликта на Донбассе следует учитывать опыт Колумбии, которая почти 4 года шла к урегулированию ситуации.

Окончательный документ, подписанный властями Колумбии, содержал множество деталей, подчеркивает Виктор Медведчук. Подобный опыт стоило бы использовать и при решении конфликта на Донбассе.

Независимо от того, сколько времени для этого потребуется, должен быть разработан документ, регламентирующий множество аспектов, начиная от разоружения и гарантий безопасности участникам конфликта и заканчивая развитием регионов и амнистией.

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