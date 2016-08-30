Турецкие и курдские военные заключили временное перемирие в Сирии

Военнослужащие Турции и курдские военные не будут стрелять друг в друга согласно временному соглашению о перемирии. Пентагон сообщил об этом факте и надеется, что временный акт станет постоянным.

Подтверждение о том, что курды и турки заключили перемирие в Турции поступило от одного из курдских формирований. Стороны перестанут воевать друг с другом, а сосредоточатся на борьбе с ИГ, запрещенной в России и других странах. Турецкая группировка заявила обратное, назвав данное «перемирие» только паузой в военных действиях.

Тем не менее военное ведомство США, сообщившее о факте затишья в военных действиях, выражает надежду на то, что перемирие станет постоянным.

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