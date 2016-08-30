Украина направила РФ ноту протеста после инцидента у посольства в Москве

Российский МИД получил ноту протеста от Украины, которая направила обращение в связи с происшествие у посольства страны в столице России. Здание было забросано яйцами и файерами неизвестными хулиганами.

Дипломатические отношения между двумя странами были нарушены в результате нападения радикальных лиц, забросавших здание посольства Украины яйцами и файерами. В связи с этим инцидентом украинская сторона направила по факту случившегося ноту протеста во внешнеполитическое ведомство России и надеется на скорейшее расследование происшествия с целью наказать виновных в этой подготовленной и тщательно спланированной провокации.

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