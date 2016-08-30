В замминистра финансов Украины бросили торт из-за идеи отменить стипендии

Украинские студенты недовольны инициативой Сергея Марченко, заместителя министра финансов Украины, который предложил отменить стипендии. Молодые люди бросили в политика торт и выкрикивали лозунги.

Сергей Марченко был подвержен нападению со стороны киевских студентов, которые не могли одобрить его инициативу по отмене стипендий. Но по словам чиновника, он не стремился отменить выплаты, а говорил только об изменении подхода финансирования.

Как считает Сергей Марченко, студенты Украины не должны получать деньги только потому что они учатся. По словам замминистра, стипендию должны получать только лучшие, чтобы был стимул для хорошей учебы.

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