ИноСМИ выяснило, насколько Россия на самом деле опасна для Запада

Заявления об угрозе, которую представляет РФ для стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки не соответствуют реальному положению дел и во многом преувеличены, утверждает аналитик Анна Мулрин Гроуб.

У страха глаза велики. Эта русская пословица как нельзя лучше подходит для ситуации, сложившейся вокруг России, которая представляется всему миру серьезным агрессором. Но военная угроза РФ является во многом преувеличенной, считает обозреватель The Christian Science Monitor. Слишком озабочены возросшей военной мощью страны Запада, которые боятся, что потенциал Москвы будет направлен на них.

Но на самом деле, сообщает издание, Владимир Путин не собирается оспаривать те интересы, которые не соприкасаются с интересами его собственной страны. И модернизация России необходима только в целях самообороны.

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