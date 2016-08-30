Польша изменит украинским гастарбайтерам условия въезда

Если раньше гражданам Украины для получения работы в Польше требовалась заявка от работодателя, то с Нового года им придётся получать официальное государственное разрешение на трудоустройство.

Глава Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота считает, что это поможет Польше решить ряд проблем с потоком гастарбайтеров из соседней страны. В частности, районным бюро очень трудно справиться с валом заявок, которые не регистрируют «наверху» и потому их трудно проверить. В результате часть документов трудовых мигрантов оказывается на черном рынке, а сами они без должного контроля и работы по специальности.

Ранее МИД Украины договорился с Израилем о возможности и порядке трудоустройства там граждан своей страны.



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