Украинские танки не устраивают Литву

Литва не будет закупать украинскую военную технику. По мнению министра обороны Олекаса Юозаса, она далека от стандартов блока НАТО, в котором страна состоит с 2004 года, в отличие от рвущейся туда Украины.

Как объяснил украинскому телеканалу Юозас, министерство обороны Литвы имеет собственные требования по отношению к защитной и боевой мощи военной техники. Во время предыдущего визита в Украину он посетил Харьковский завод, где ему показали новые разработки и серийные модели. Однако требованиям для конкретной покупки ни одна из моделей не соответствует, поскольку было принято решение закупать технику у Германии.





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