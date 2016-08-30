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ФБР задержало мужчину, планировавшего убийство Обамы

30 августа 2016, 07:41 [ «АН-онлайн» ]

ФБР задержало мужчину, планировавшего убийство Обамы

В штате Массачусетс агентами Федерального бюро расследований задержан мужчина, которого подозревают в планировании покушения на президента США Барака Обаму. информацию о нем ФБР получило еще в июне.

Мужчина хотел напасть на американского президента, когда тот находился в отпуске и на курорте играл в гольф, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что 40-летний Джозеф Гаргьюло был арестован 27 августа после проведенных в его доме обысков, где был обнаружен солидный арсенал огнестрельного и холодного оружия.

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