Университет в Мексике подтвердил наличие плагиата в диссертации президента

Энрике Пенья Ньето, президент Мексики, обвиняется в том, что допустил плагиат в собственной диссертационной работе. Проверка Панамериканского университета подтвердила наличие чужих идей без ссылок в его работе.

В очередной раз была проведена проверка диссертации мексиканского президента. Как оказалось, процентное соотношение плагиата и собственных идей составляет 30 к 70. Таким образом, из 682 разделов примерно 200 можно считать плагиатом, то есть использованием идей других ученых, которые даны без ссылок на них. Темой диссертации, которая увидела свет в 1991 году, послужило правление Альваро Обрегона в 1920-1924 годах.

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