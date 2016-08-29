Убийца Джона Леннона останется в тюрьме навсегда

Убийца Джона Леннона Марк Чепмен, осужденный пожизненно, вновь получил отказ на прошение об условно-досрочном освобождении.

В следующий раз 61-летний Чепмен сможет подать прошение лишь через два года, передает РИА "Новости" данные СМИ США.

Напомним, участник легендарной группы The Beatles Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года, когда возвращался из студии звукозаписи вместе со своей супругой Йоко Оно. Музыкант скончался от потери крови до прибытия на место происшествия врачей.

Суд приговорил Чепмена к пожизненному заключению с возможностью подачи прошения об УДО через двадцать лет.



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