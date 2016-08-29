В Турции у здания лицея взорвались три ракеты, выпущенные из Сирии

В понедельник, у здания лицея в турецком городе Килис разорвались три ракеты, выпущенные с территории Сирии.

Согласно данным телеканала NTV, в результате происшествия были ранены несколько человек. Уточняется, что на место взрывов были срочно направлены врачи, сотрудники полиции и пожарной охраны. Здание лицея, где разорвались ракеты, получило значительные повреждения.

Отметим, что всего на территорию Килиса попало не менее 70 снарядов и ракет. В результате обстрелов погибли и пострадали десятки человек.

Читайте также:

Две ракеты взорвались на севере Израиля

В США выясняют, почему взорвалась ракета Falcon