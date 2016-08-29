Самолет ВВС Швейцарии бесследно исчез в Альпах

Вечером в понедельник, 29 августа, в Альпах бесследно пропал самолет швейцарских военно-воздушных сил.

Согласно последней информации, с экранов радаров внезапно исчезло воздушное судно McDonnell Douglas F/A-18 С. Как сообщает сегодня Airlive, на борту пропавшего самолета находился только пилот. В настоящий момент нет никаких данных о судьбе летчика, а также о том, где находится летательный аппарат.

Уточняется, что поисковая команда приведена в немедленную готовность. В скором времени спасатели начнут изучать ту местность Альп, где исчез самолет.

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