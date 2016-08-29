Сотрудники полиции обстреляли в Париже автомобиль

В Париже сотрудники полиции обстреляли автомобиль, водитель которого не пожелал подчиняться их требованиям.

Как сообщают французские СМИ, инцидент случился в XIX округе Парижа неподалеку от станции метро. Уточняется, что полицейские потребовали, чтобы водитель автомобиля остановился, однако тот проигнорировал знак, вследствие чего был открыт огонь. Один из мужчин, находящихся в салоне машины был ранен, второй не пострадал.

Оба были задержаны сотрудниками правоохранительных органов для выяснения причин случившегося. Пока не уточняется, что побудило водителя отказаться соблюдать правила.

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