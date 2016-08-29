В Латвии полицейские избили страйкболистов в российской военной форме

В Латвии полиция безопасности жестоко избила страйкболистов, которые были одеты в российскую военную форму.



Инцидент случился накануне в одном из поселков, расположенных неподалеку от Риги, где четыре команды играли в страйкбол. Участники одной из команд были одеты в форму российских военных. Полиция безопасности Латвии ворвалась на площадку, уложила страйкболистов на землю и начала избивать их и применять электрошокеры.

Позже сотрудники правоохранительных органов объяснили, что местные жители заявили о том, что рядом с их домами проводят тренировки вооруженные люди.

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