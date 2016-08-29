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//В мире

В Латвии полицейские избили страйкболистов в российской военной форме

29 августа 2016, 18:59 [ «АН-онлайн» ]

В Латвии полицейские избили страйкболистов в российской военной форме
фото: pixabay.com

В Латвии полиция безопасности жестоко избила страйкболистов, которые были одеты в российскую военную форму. 

Инцидент случился накануне в одном из поселков, расположенных неподалеку от Риги, где четыре команды играли в страйкбол. Участники одной из команд были одеты в форму российских военных. Полиция безопасности Латвии ворвалась на площадку, уложила страйкболистов на землю и начала избивать их и применять электрошокеры.

Позже сотрудники правоохранительных органов объяснили, что местные жители заявили о том, что рядом с их домами проводят тренировки вооруженные люди. 

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