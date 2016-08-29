Британец опознал на кадрах ролика ИГ малолетнего сына

Неожиданное открытие сделал для себя британец, просматривавший ролик террористов ИГ, запрещенной в РФ террористической организации. На видео был его собственный сын, который расстреливает пленников.

Подданный Великобритании обнаружил, что его собственный сын оказался в рядах членов ИГ. Он увидел мальчика на видео, где ребенок вместе с другими подростками проводит расстрелы пленных. По словам британца, он принял решение о расставании с супругой через некоторое время после рождения ребенка. Бывшая жена снова вышла замуж за иммигранта, с которым покинула страну и, приняв ислам, стала жить в Сирии. Теперь их супружеская пара стала членами ИГ, а сын британца идет по стопам своей матери и отчима.

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