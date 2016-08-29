Турция предоставила России гарантии безопасности в своих аэропортах

Турецкие власти предоставили России гарантии безопасности в своих аэропортах.

Об этом сегодня заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, который отметил, что гарантии пришли в понедельник. В эфире телеканала «Вести.Ru», он заметил, что усиление мер безопасности коснулось тех турецких аэропортов, с которыми будут сотрудничать российские чартерные компании.

В частности, власти Турции приняли решение усилить досмотр, причем речь идет и о личном досмотре с применением металлоискателей, и о досмотре вещей пассажиров непосредственно перед посадкой на самолет.

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