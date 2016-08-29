Анкара заявила, что сама разберется, с кем ей бороться

В понедельник, 29 августа, турецкий министр по делам Евросоюза Омар Челик заявил, что страна сама разберется, с кем ей бороться.

Политик заявил, что никто не имеет права указывать Турции в этом вопросе. По мнению Челика, Анкара сама в состоянии решить, с какой террористической организацией ей следует бороться, а какую лучше игнорировать, передает сегодня агентство Reuters.

Напомним, на минувшей неделе турецкие военные ввели танки и солдат в северную часть Сирии и приступили к осуществлению операции. К настоящему моменту в СМИ появилось уже несколько сообщений о нападениях турецких военнослужаших на территории сирийских курдов.

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