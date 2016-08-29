Власти Египта собираются ужесточить наказание за женское обрезание

Власти Египта одобрили поправки к закону, ужесточающие наказание за женское обрезание. Согласно нынешнему законодательству срок лишения свободы за проведение процедуры составляет от трех месяцев до трех лет.

После вступления в силу поправок женское обрезание будет караться сроком от пяти до семи лет.



Женское обрезание - широко распространенная на Ближнем Востоке и в странах Африки операция, предполагающая полное или частичное удаление женских половых органов. В Египте наказание за проведение этой операции было введено в 2008 году, но это мало повлияло на ситуацию.

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