В Эстонии не смогли избрать президента страны в первом туре голосования

Депутаты Эстонии не смогли прийти к единодушному мнению, чтобы выбрать президента. За одного кандидата должны проголосовать хотя бы 2/3 членов парламента, но в первом туре этого не смогли достигнуть.

Впереди ещё два тура, на которых за одного из кандидатов должны быть отданы голоса большинства депутатов, вернее две трети. В том случае, если «в товарищах согласья» так и не будет, президента будет выбирать Коллегия выборщиков.

Тем не менее, новый эстонский лидер должен быть обязательно выбран осенью 2016 года, так как в это время истекают полномочия нынешнего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, который, согласно конституционным правилам, не может быть избран на третий срок.

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