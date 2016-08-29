В США открылась выставка восковых копий голых знаменитостей

Известная американская актриса и ведущая реалити-шоу Ким Кардашьян представила публике выставку восковых фигур известных политиков и артистов, какими они были показаны в клипе ее мужа Канье Уэста.

Видеоролик на песню Famous американского рэпера с момента своей премьеры породил множество толков, поскольку начинался с кадров, где Канье Уэст лежит в одной постели с обнаженными политическими деятелями, певцами и актерами, среди которых Дональд Трамп, Тейлор Свифт, Рианна и Джордж Буш-младший. Копия самой Кардашьян также есть среди двенадцати экспонатов выставки.

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