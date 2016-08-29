США и Россия обсуждают совместные удары по Алеппо

Россия И Соединенные Штаты обсуждают вопрос о координации с середины сентября авиационных ударов по бандформированиям в Алеппо. Предполагается, что к этому времени в городе останутся только террористы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Вопрос о координации военно-воздушных сил трех стран - США, РФ и Сирии - в борьбе с террористическими группировками обсуждался на встрече в Женеве, которая прошла 26 августа. Как заявили главы дипломатических ведомств США И России, в поднятом на встрече вопросе осталось согласовать некоторые технические детали, после чего можно будет перейти к конкретным планам.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня