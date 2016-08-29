Экстремисты, исписавшие здание Россотрудничества в Киеве, действовали при попустительстве со стороны сотрудников правопорядка. Такое заявление сделала Мария Захарова, официально представляющая МИД России.

Как сообщила Захарова, за день до нападения вопросы обеспечения безопасности обсуждались на встрече представителей Россотрудничества с представителями силовых ведомств.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 августа здание подверглось нападению экстремистов, предположительно принадлежащих к группировке С14. В результате фасад здания был расписан экстремистскими лозунгами.

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