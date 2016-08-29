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В ЦИК не исключают провокации "Правого сектора" в день выборов в Госдуму

29 августа 2016, 15:01 [ «АН-онлайн» ]

В ЦИК не исключают провокации "Правого сектора" в день выборов в Госдуму
Фото: globallookpress.com

Радикалы, входящие в запрещенную в РФ группировку "Правый сектор", могут готовить провокации, которые планируется провести в день выборов в Государственную Думу. В связи с этим есть опасность для российских граждан в Украине.

Такое заявление сделал член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев. По словам Лихачева, есть информация о мобилизации членов группировки и готовящихся в день выборов провокационных действиях. При этом он добавил, что Михаил Зурабов за несколько дней до своей отставки с поста посла России в Украине заверил, что приняты необходимые меры безопасности для россиян.

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