Глава МИД Германии призвал не отворачиваться от России

Россия - непростой партнер для Евросоюза, но необходимо найти путь к улучшению отношений с Москвой.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на конференции послов в Берлине, передает Lenta.ru.

Текст выступления дипломата опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Штайнмайер заявил, что Евросоюз не сможет просто отвернуться от России, "ставшей невероятно сложной". ЕС должен найти путь, по которому можно будет снова вернуться к стабильному пониманию общей безопасности.

Глава немецкого МИД добавил, что это станет возможно только в том случае, когда "и другая сторона чувствует себя в безопасности".

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